Lezkano: "Ara s'han de mirar poc els resultats i més el joc"

El MoraBanc Andorra torna a l'acció demà (20.45 hores) contra el Coviran Granada, un rival que per a la classificació no hauria de crear gaire angoixa als tricolor, però que és un llop amb pell de corder. En aquest sentit, Natxo Lezkano ha dit aquesta tarda en roda de premsa que "ara s'han de mirar poc els resultats i més el joc", indicant que els de Pablo Pin s'han enfrontat contra rivals de la part alta de la taula en tres ocasions i que l'única vegada que ho han fet contra un rival "de la nostra lliga" el van vèncer amb solvència.

Doncs, els granadins van perdre a la primera jornada contra el Barça (91-65), contra l'Unicaja a la segona (68-84), en la següent van guanyar al Girona (52-82) i el darrer cap de setmana van caure contra el Tenerife (75-86). "Són un equip amb moltes coses a nivell tàctic, que sap jugar bé i sap a què juga", ha advertit l'entrenador basc, fent èmfasi a les variants de joc que tenen els rivals, amb jugadors de molta qualitat. "És un conjunt que m'agrada com juga i ho està fent molt bé", ha completat.

Demanat per la possible reincorporació de Sekou Doumbouya, el de Portugalete ha dit que l'ala pivot s'ha anat entrenant progressivament i ha confirmat que sí que està en procés d'entrar a la convocatòria. De totes maneres, "veurem les sensacions que té demà i si està per jugar ho farà, però no arriscarem la seva salut". En aquest sentit, i en referència l'altra baixa, la de Shannon Evans, Lezkano no ha tancat la porta a passar pel mercat, tot i que "cada dia que passa hi ha menys possibilitat de fitxar algú". Ha confirmat que de moment el base evoluciona bé, i que si per algun cas s'acaba incorporant un reforç, de cap de les maneres serà per tenir més notorietat, sinó per ajudar a Rafa Luz i Ferran Bassas.