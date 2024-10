Cardelús classifica 25è

Xavi Cardelús començarà demà la sortida del Gran Premi de Tailàndia de MotoGP des de la novena fila de la graella, tal com ha quedat definit als entrenaments classificatoris d’avui. L’andorrà, que ha fet un considerable pas endavant en aquesta jornada de dissabte, ha marcat el 25è millor registre a la classificació combinada amb una volta ràpida d'1'35.681. Però, el que és més important, s’ha quedat a només nou dècimes de la 'pole' de la categoria, la diferència més curta del que va de temporada.

Per El Periòdic

