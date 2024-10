Un viatge sensorial per les regions vinícoles més reconegudes sense sortir d'Andorra

Viníssim, el proveïdor de la bodega Família Torres a Andorra, celebra el proper 28 d'octubre un tast de vi al centre d'oci integral Unnic que convidarà el públic a un viatge sensorial per les regions vinícoles més reconegudes on la Família Torres ha deixat la seva petjada des del 1870. Així, es podran tastar vins que van des de les denominacions d'origen més distingides d'Espanya fins als vins de Miguel Torres Chile i Marimar Estate (Califòrnia).

En aquest tast, que tindrà lloc de les 17.00 a les 21.00 hores, també es podran degustar de primera mà vins tan únics com Clos Ancestral, fruit del projecte de recuperació de varietats ancestrals de la Família Torres, i Jean Leon, pioners en l'elaboració de Cabernet Sauvignon Monovarietal a Espanya. A més, tot plegat estarà marinat amb una selecció de tapes elaborades en exclusiva pel xef executiu d'Unnic, Thierry Burton, i pels còctels més selectes creats per Jesús Abia, cocteler d'Unnic. Per qui ho desitgi, les entrades estan a la venda a la web www.unnicandorra.com, i cal destacar que l'aforament és limitat.