Andorra torna a vèncer a Gibraltar (2-4)

Com ja va passar el dimecres, la selecció femenina ha tornat a vèncer a Gibraltar, en el segon amistós, per tancar la finestra internacional. Aquesta vegada el resultat ha estat de 2-4, el que s'ha convertit en el segon triomf d'Albert Panadero d'ençà que va arribar al combinat al passat mes de gener.

Com en l'anterior duel, la primera diana no s'ha fet esperar, i de nou l'ha signat Tere Morató. Era el minut vuit quan la davantera de l'Alabès ha transformat un penal sobre Aitana Colobrans. Maria Ruzafa també ha repetit cita amb el gol, doncs al 21' ha marcat a plaer després de rebre una passada de Colobrans, qui ha guanyat l'esquena a la defensa per posteriorment quedar-se sola davant la portera rival, Brooke Williams-Owen. Abans de tancar la primera meitat, Joelle Gilbert ha retallat distàncies per deixar l'1-2.

Ja a la represa, i fruit de la pressió a camp contrari, Colobrans ha posat la cirereta al seu matx robant l'esfèric i col·locant-lo per l'escaire (56'). A la següent acció, però, Tiffany Viagas ha fet el segon de les gibraltarenques. El quart de les tricolor s'ha fet esperar, i no ha estat fins quatre minuts abans del xiulet final que Marina Fernández ha executat una falta directa per signar un golàs.