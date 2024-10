Perla Batalla: una artista amb veu pròpia que ha creat el seu camí

Després del recital de Lied de Golda Schultz i Gary Matthewman, la pròxima cita de la Temporada MoraBanc Andorra la Vella serà dimecres 30 a les 20.30 hores al Centre de Congresos i arribarà de la mà de Perla Batalla, una figura clau de la música contemporània. Tot i que sempre es destaca la seva trajectòria vinculada al llegat de Leonard Cohen, ja que va marcar l’inici de la seva carrera, no hem d’oblidar que també ha compartit escenari amb artistes com Nick Cave, Rufus Wainwright i Jackson Browne. Batalla és avui una artista amb veu pròpia que ha creat el seu camí.

Batalla va néixer a Los Angeles i explica que va créixer envoltada de música des de ben petita: el seu pare era mariachi i la seva mare propietària de la botiga de discos Discoteca Batalla. Tot plegat, va fer que la seva infància fos plena de ritmes i melodies, cosa que va despertar la seva passió per la música. De fet, el seu estil és un amalgama de sons que parteixen de la tradició mexicana i d’influències contemporànies.

El gran salt a l'escena musical va arribar amb la seva col·laboració amb Leonard Cohen. Al costat del llegendari músic, Batalla va viatjar pel món, va gravar diversos àlbums i va poder aprendre de prop el mestratge poètic i musical de Cohen. Aquesta experiència no només va catapultar la seva carrera, sinó que també va posar les bases a una relació artística que va perdurar durant dècades. És remarcable que, amb el suport de Cohen, Batalla comencés a desenvolupar la seva pròpia música, primer amb actuacions en petits clubs de Los Angeles fins que va ser descoberta per Jac Holzman, fundador d'Electra Records, i va signar amb el segell Discovery-Warner a finals dels anys 90.

Una de les seves obres més significatives, 'A Letter to Leo', és una mostra de com la seva relació amb Cohen va influir no només en la seva música, sinó també en la seva vida personal i artística. Aquest àlbum, format per composicions inspirades en dues dècades d’intercanvi musical amb Cohen, és una carta d’amor i respecte cap a l’home que li va oferir una plataforma global i que, alhora, li va permetre forjar-se com a artista autònoma.

Ara bé, tot i la innegable petjada de Cohen i el fet que sempre hagi mantingut una connexió amb la seva música, Batalla ha sabut trobar el seu espai i ha publicat nombrosos àlbums en què el seu segell personal brilla amb llum pròpia. En aquests treballs, podem trobar una fusió d'influències que van des del folk nord-americà fins a les sonoritats llatines, passant per tocs d’òpera i música popular.

També cal destacar la seva implicació en causes socials, que ha estat reconeguda amb diversos premis, incloent-hi distincions de les Nacions Unides per la seva tasca en favor de la igualtat i la protecció del medi ambient. Aquest compromís es reflecteix també en la seva música, on sovint aborda temes de consciència social i dona veu a aquells que no en tenen.

Finalment, val la pena mencionar que entre els músics de la banda de Perla Batalla, hi ha un artista de casa, Lluís Cartes. El fet que un andorrà treballi amb una artista internacionalment reconeguda no només és una oportunitat per a un dels nostres músics més compromesos amb la llengua i el país, sinó que també ajuda a internacionalitzar la marca Andorra.