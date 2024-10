Curiositats i experiències úniques a la 65a Fira d'Andorra la Vella

"Hola, Laura. Ens pots explicar alguna cosa sobre la nova Plaça del Poble?", pregunta un visitant a la imatge virtual d’una dona que apareix en una pantalla. "La nova Plaça del Poble d’Andorra la Vella serà un espai més ampli i funcional, dissenyat com a punt de trobada dinàmic amb àrees per a tots els públics: espais verds, zones de jocs infantils, una zona de petanca...", respon la imatge mentre el visitant, sorprès, intercanvia una mirada amb el seu fill, que somriu il·lusionat. De fet, aquest avatar informatitzat – un tòtem interactiu situat a l'estand del Comú d’Andorra la Vella – és només una de les nombroses curiositats que es poden veure enguany a la 65a Fira d’Andorra la Vella.

I és que, en aquesta edició, la tecnologia s'està convertint en un dels elements més sorprenents pels visitants. De fet, només d'entrar, el visitant pot reviure l'experiència de tornar a tenir 10 anys i explorar, provar, experimentar i, fins i tot, jugar mentre descobreix les últimes novetats i promocions innovadores dels diferents sectors del país. Així, mentre els amants de l'esport participen en una experiència immersiva de 360 graus a l’estand de MoraBanc Andorra amb l’objectiu de guanyar una cadira BCA o intenten superar els 600 punts al 'comboboxer' de l’estand de l’FC Andorra per aconseguir una entrada doble pel partit d'aquest diumenge, d’altres visitants proven les ulleres de realitat virtual del grup Mapesa o viuen un moment de fama instantània amb el ‘glam bot’, una càmera especial inspirada en les catifes vermelles que, en aquesta ocasió, es pot provar a l’estand del MoraBanc. Per a aquells amb un esperit més analògic, la Fira també ofereix la possibilitat de treure el seu costat més 'gamer' i demostrar les seves habilitats amb els jocs d'arcade de l'estand de CityXerpa, on el visitant pot acumular punts per bescanviar-los per petits premis. A més, també es poden endinsar en el Calidoscopi d'Andorra Telecom, un espai que permet conèixer de primera mà l'evolució de la tecnologia al país.

Els visitants també han tingut l'oportunitat d'estimular els seus sentits tot gaudint de les diverses propostes gastronòmiques de la Fira a través dels diferents expositors dedicats a l'alimentació. Un dels punts amb més afluència ha estat l'estand d'IQOS, situat a l'exterior del recinte firal, el qual ha ofert la possibilitat als visitants de personalitzar el seu dispositiu IQOS ILUMA tot afegint-hi un toc d'exclusivitat i de provar les noves ulleres Apple Vision Pro 3D i. A través d’aquestes ulleres, els assistents han pogut gaudir d’una sorprenent recreació d’un entorn amb dinosaures que sembla real, ja que, fins i tot, poden tocar i acariciar aquestes criatures virtuals. A més, els assistents han pogut gaudir de la preparació i presentació d'un còctel exclusiu elaborat pel propietari de l'Atelier, Aitor Estela, qui ha sorprès el públic present amb una proposta innovadora basada en productes locals, com ceps, molsa, ginebró, pinya d'avet i una mica d'Old Raj Gin.

La curiositat tampoc ha faltat en un dels espais més grans i visitats de la fira: el del sector automobilístic. En aquest sentit, entre els vehicles més espectaculars d'automòbils i motocicletes exposats per diversos concessionaris, com Pyrénées Motors, s'ha generat una gran expectació al voltant de models com l'increïble BMW M2 – que ofereix al públic la possibilitat de conduir-lo en un circuit a través d'un sorteig de fotos – o el vehicle més car de la mostra: el Mercedes G63 AMG Edition 55, una edició especial del Mercedes SL 55 que destaca pel seu emblemàtic sostre de lona, seients posteriors, i per ser un model de prestigi que combina esportivitat i confort de luxe, informa l'ANA.