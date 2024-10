Aleix Ferriz, nou rècord d'Andorra dels 100 i 200 metres esquena.

Fins ara, el rècord dels 200 metres esquena l’ostentava el mateix Ferriz amb un millor temps de 2:06:52, marca aconseguida el desembre del 2023 a Castelló, mentre que el dels 100 metres tot just l’havia aconseguit Bernat Lomero la setmana passada.

Per El Periòdic

