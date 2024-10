L'assemblea parroquial de Sant Julià marca el camí cap a una nova etapa renovada

L'Església parroquial de Sant Julià i Sant Germà de Lòria ha acollit aquest dissabte a la tarda l'assemblea parroquial. Una reunió que ha comptat amb la participació activa de tots els membres religiosos de la comunitat com sacerdots, consagrats, equips bàsics, voluntaris i coordinadors dels grups parroquials per revisar les tasques de la parròquia, per analitzar les necessitats evangelitzadores i programar l'acció pastoral per a un període determinat.

La trobada s'ha iniciat amb una pregària invocació a l'Esperit Sant i amb una benvinguda a càrrec de mossèn Pepe, qui ha pronunciat un discurs titulat 'D'una pastoral de conservació a una pastoral de missió'. A continuació, ha tingut lloc la presentació de les realitats pastorals actuals a Sant Julià de Lòria, que ha comptat amb les intervencions de David Pérez i M. Carme Lamelas (Catequesi), Canòlich Gresa i Anna Villas (Càritas parroquial i Càritas Andorrana), Miquel Monico (Litúrgia) i altres representants d'entitats com ara Mans Unides, MCS, Canòlich Music o Missa Televisada. Després d'aquestes presentacions, s'ha dut a terme el treball amb grups i, finalment, s'ha presentat el nou web i Instagram de l'assemblea.

Aquesta reunió ha funcionat com a punt de partida de la visita pastoral que el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, realitzarà a la parròquia laurediana entre aquest dissabte i el 5 de gener. A més, l'assemblea, que té com a finalitat crear consciència de parròquia, ha marcat el camí a seguir i els objectius a assolir en un horitzó proper. També ha establert les bases pel creixement comunitari i s'han acordat diverses tasques comunitàries pel bé de tothom, tot i que algunes ja es realitzaven abans de l'assemblea. Per acabar, la jornada s'ha clos amb una missa presidida per mossèn Pepe Chisvert a les 19.30 hores i un pica-pica de germanor a l'exterior del temple, informa l'ANA.