Que no s’aturi la festa (87-71)

El MoraBanc Andorra no es va deixar sorprendre per un Coviran Granada que es va veure superat davant una Bombonera que no va tornar a fallar tot i les circumstàncies. Novament, gran joc coral tricolor per fructificar la tercera victòria.

L'enfrontament començava amb un ritme no desitjat pel conjunt pirenaic, però, tot i això, Jerrick Harding s'encarregava que els locals se situessin per davant en el marcador en els primers compassos de partit (minut 4, 8-6). El baix nivell d'anotació anava de bracet amb el del ritme de joc, però el MoraBanc trobava l'or mitjançant els rebots ofensius de Kyle Kuric i de Felipe dos Anjos. Aquests es convertien en punts, i provocaven el primer temps mort de Pablo Pin (minut 8, 16-10). Nacho Llovet sortia a pista, i continuava molt actiu en ambdós costats a pista. Un nou tap inversemblant del capità, el qual superava els 6.000 minuts a la Lliga Endesa, aixecava a una Bombonera que presentava bon ambient, tancant el primer assalt amb un 18-14.

Els granadins aprofitarien l'inici d'un nou període per pujar línies i intensitat, però tot i la feina, la ferida, a nivell de resultat, no era tan greu (minut 13, 21-19). Va ser llavors quan dos dels grans protagonistes de la cita van decidir liderar l'enlairament dels de Natxo Lezkano: Rafa Luz i Ben Lammers. Per començar, el director de joc brasiler es va enfilar fins a les 14 assistències, quedant-se a només una de les 15 de Jose Luis Llorente. D'altra banda, l'executor. Al més pur estil de 'Ben Gogh', l'americà rematava tota assistència que li arribava i deixava amb notorietat la seva gran habilitat per intimidar sota el seu cèrcol. Lammers va acabar sent l'MVP de l'enfrontament (32 de valoració), però al descans ja tenia una estadística d'escàndol: cinc de cinc en tirs de dos i 21 dígits de valoració). Com a rematada final, un triple de Ferran Bassas per plasmar el 44-26 al descans.

La Bombonera era una festa, i ho continuaria sent després que Luz i Harding, un dia més a l'oficina amb 18 punts, deixés un parcial de 5-0 d'inici de segona part (minut 22, 52-26). A diferència del primer quart, aquest passaria volant, i el MoraBanc continuava dominant amb solvència el ritme de joc i el marcador. Veient el rumb que anava agafant la part final del partit, el Coviran embrutava el partit a plaer amb la permissivitat dels àrbitres. En aquestes, però, els del Principat no es descarrilarien. El màxim avantatge era de 17 punts, i en aquesta ocasió va arribar a ser de 20 després que dos Anjos s'emportés el cèrcol del pavelló a casa seva (minut 28, 63-43). El temps mort demanat per Pin els hi serviria, i molt. Una reacció dels vermells retallarien distàncies i deixarien un gust agredolç en acabar els primers 30 minuts amb el 65-53.

Tot i apostar per tenir Luz i Bassas a pista, el MoraBanc continuava perdent pilotes. Un triple de Clavell per encetar el darrer període encenia les alarmes en un partit que semblava bonament encarrilat. La consigna era clara: calia rematar la bona feina feta fins al moment. Tot i que com més ferits estaven els andorrans, més forts s'aixecaven, passant d'una diferència de nou a una de 17. Ara sí que semblava que la diferència ja era molta llosa per un rival que veia com la seva nova reacció es trencava, i aprofitant la bona dinàmica tothom va anar sumant. Finalment, l'afició que no va voler fallar a la cita va poder celebrar la victòria per 87-71 davant un rival directe.