L’exposició 'Els anys 80. La benedicció del caos' del CAEE tanca amb 5.390 visitants

El Centre d'Art d'Escaldes-Engordany (CAEE) tanca l'exposició 'Els anys 80. La benedicció del caos' amb un total de 5.390 visitants. Durant els tres mesos d'exposició, els espectadors han pogut fer un viatge en el temps per introduir-se a la 'movida', moviment cultural sorgit durant els primers anys de la transició de l'Espanya postfranquista que es va estendre per diferents províncies de la península Ibèrica. D'aquesta manera, els espectadors han pogut copsar els treballs d'artistes reconeguts com Ouka Leele, Ceseepe, El Hortelano, Miguel Trillo, Jaume Plensa, Miquel Barceló i Agatha Ruiz de la Prada, que van cobrar protagonisme per la seva voluntat de trencar amb les convencions establertes, experimentar amb nous llenguatges i tècniques i expressar una llibertat que no va arribar fins després de la dictadura.

Una vegada més, les activitats programades al voltant de l’exposició també han tingut una bona acollida. De les vuit accions programades, les tres visites nocturnes han estat les que més interès han generat, reunint fins a 109 visitants en total. En el cas de les xerrades, les que més públic han congregat han estat les relacionades amb la moda, 'Vesteix com vulguis: la moda dels anys 80' (40 persones) i 'Enamorado de la moda juvenil. (El postmodernisme o la moda de la Movida)' (30 persones).

Cal afegir que l’equipament cultural del CAEE es posiciona com un referent cultural a Andorra, especialment, entre la gent del país. I és que el 46% dels visitants d’aquesta darrera exposició temporal han estat d’Andorra (2.451 persones), mentre que el 35% han estat espanyols, el 16% francesos i el 3% restant d’altres països.

Respecte al total de visitants que han passat pel CAEE des de principi d’any, la xifra se situa en els 12.914 visitants. Això demostra que l’equipament cultural continua consolidant-se com una institució clau en el panorama cultural andorrà, oferint un ampli ventall d'activitats que no només atreuen visitants, sinó que també enriqueixen la vida cultural de la parròquia i del país.