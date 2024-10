L'11a Caminada contra el càncer reuneix 1.200 participants

L'11a Caminada contra el càncer, organitzada per Assandca, ha reunit enguany al voltant de 1.200 participants, uns 300 menys que l'any passat. Així ho ha anunciat aquest matí pocs minuts abans de l'esdeveniment solidari el mateix president de l'associació, Josep Saravia, qui ha apuntat que aquest lleuger descens de participació podria deure's a la coincidència amb la 4a Campanya nacional 'Mou-te per la teva salut', que es va celebrar la setmana passada, així com per la por de pluja. "Hem tingut la campanya 'Mou-te' fa una setmana, que va coincidir amb el Dia Internacional del Càncer de Mama, i molta gent va associar aquella caminada amb la nostra. No és culpa seva, però sí que ens ha afectat una mica en la participació", ha comentat Saravia, qui, tot i això, ha considerat un èxit superar el miler de persones. "Fa dos anys que no assolim les expectatives, però això no significa que sigui un fracàs", ha afirmat.

En aquest sentit, Saravia ha recordat que actualment l'associació té en marxa diversos projectes, com la renovació de l'estructura del despatx d'Assandca per oferir un millor servei, a més de continuar reivindicant estadístiques més completes, una unitat de radioteràpia al país i pisos tutelats pels malalts de càncer. "La renovació del despatx té un cost elevat i volem demanar ajuda al Govern. La gent que participa en la caminada, d'alguna manera, dona suport a tot allò que fem", ha assenyalat mentre destacava la dificultat d'obtenir dades. "Podem obtenir fàcilment les estadístiques ambulatòries que tenen a l'hospital, però no tenim accés a les dades poblacionals que, per a nosaltres, són les més importants", ha indicat, tot assenyalant que aquestes dades representen només un 20% de la població.

La caminada, patrocinada per Pyrénées Andorra i Jacqueline Pradière, ha comptat amb l’assistència de diverses autoritats, com la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, el cònsol major de la capital, Sergi González, i el cònsol menor d'Escaldes-Engordany, Quim Dolsa. L'esdeveniment ha començat a les 11.00 hores a la Plaça del Poble d'Andorra la Vella i ha constat d'un recorregut urbà de 3,7 quilòmetres, informa l'ANA.