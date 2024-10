La capital acull el segon concert de La Temporada amb l'actuació de Perla Batalla

Després de l’èxit de la primera actuació de la Temporada MoraBanc Andorra la Vella, amb Gary Matthewman i Golda Shultz al Teatre Comunal, el Centre de Congressos es prepara per rebre una de les veus reconegudes de l’escena internacional: Perla Batalla. El concert tindrà lloc el pròxim 30 d’octubre a les 20.30 hores.

Perla Batalla, nascuda a Los Angeles en una família d’orígens mexicans i afroamericans, és coneguda tant per la seva carrera en solitari com per la seva estreta col·laboració amb el llegendari Leonard Cohen. Batalla oferirà al públic una actuació centrada en el seu homenatge a Cohen, interpretant temes tan emblemàtics com Bird on the Wire i Hallelujah, a més de composicions pròpies que reflecteixen dues dècades d'intercanvi artístic amb el mestre canadenc. A més, actuarà acompanyada de la seva banda, en la qual destaca la presència del músic andorrà Lluís Cartes.

Les entrades estan a la venda a la web www.latemporada.ad a 20 euros amb descomptes del 50% per a joves i majors de 65 anys a més d’estudiants en escoles de música i dansa.