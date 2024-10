Marca Gasa, 33è a la Sobrescorpio Skyrace i pas a la final

L’Skyrace de Sobrescorpio ha estat un bon test de cara a la final, on el corredor de l’equip nacional de curses de muntanya ja estava classificat en haver aconseguit la novena posició a Hochkonig (Àustria) i la setzena a Gourge du Tarn (França), i fer quatre proves, requisit indispensable per participar. Així doncs, l’objectiu de la temporada ha estat assolit.

Amb l'objectiu de posar a prova al corredor després de la lesió de llarga durada que li va impedir competir en els mundials, Marc Gasa ha finalitzat, aquest diumenge, la Sobrescorpio Skyrace en 33a posició amb un temps de 3h23’39”. La primera meitat del recorregut les sensacions del corredor de la FAM eren bones, però a la segona, el fang feia gairebé impossible mantenir-se en peu. L’elecció de les sabatilles tampoc ha estat la millor, com a reconegut el mateix corredor, però no ha impedit que ho donés tot.

Per El Periòdic

