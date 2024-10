Repetint guió (1-1)

Aleshores, el matx s'ha convertit en un atac-i-gol total per part dels locals, els quals han tancat el seu rival al voltant de la seva àrea. I després de minuts de molta paciència, el gol ha arribat amb una jugada individual espectacular de Cerdà, qui ha obert la llauna al minut 82. El més difícil estava fet i la victòria semblava segura, però com va passar la jornada passada contra la Cultural Leonesa, en una acció aïllada a pilota aturada, els visitants han fet l'empat (89'), que ja seria definitiu.

A la represa, els de Sant Sebastià han fet un pas endavant i s'han trobat més còmodes durant els primers minuts del segon temps. Per revertir la tendència, Costa ha mogut la banqueta i la idea ha produït efecte ben aviat. I és que tan sols tres minuts després d'entrar al camp, Cerdà ha provocat la segona targeta groga del seu marcador i els 'txuri-urdin' s'han quedat amb un jugador menys (65').

Els de Ferran Costa han començat animats buscant amb alegria la porteria contrària. Els tricolor estaven més còmodes que el seu rival, que gairebé no s'ha acostat a la porteria de Nico Ratti en tot el primer temps. Tot i això, les bones intencions de l'FC Andorra s'han anat diluint amb el pas dels minuts i més enllà d'una rematada de cap de Manu Nieto a la sortida d'un córner (35') gairebé no han inquietat el porter visitant.

L'FC Andorra ha tornat a ensopegar amb la mateixa pedra i ha vist, altre cop, com se li escapava el triomf de la manera més dolorosa: amb un gol a pilota aturada en els darrers minuts (1-1). Fins aleshores, els tricolor havien fet algun mèrit més que el filial de la Reial Societat per endur-se el triomf, sobretot en la primera mitja hora de joc i en el tram final del partit, després que els bascs es quedessin amb un jugador menys. Josep Cerdà, amb una grandíssima jugada personal, havia avançat als pirenaics, però quan la victòria semblava al sac andorrà, s'ha esfumat en una jugada desafortunada.

