La rotonda de Montferrer: una obra pendent que reprèn el camí

Després de més d’una dècada de tràmits i ajornaments, el projecte per construir una rotonda a Montferrer, al tram de la carretera N-260, torna a l’agenda pública amb una nova licitació de 841.613 euros. L'obra, que ha estat llargament reclamada per veïns i usuaris, té com a objectiu millorar la seguretat en una intersecció de trànsit intens que connecta nuclis de població com Aravell, Bellestar i la Seu d’Urgell, així com infraestructures properes com l’aeroport Andorra-La Seu i el Club de Golf Aravell. La nova rotonda busca reduir els riscos de sinistralitat en un encreuament complex, però que fins ara no ha trobat una solució viable per motius de finançament i canvis en els costos d'execució.

L’any 2013 es va plantejar per primer cop el projecte d'una rotonda en aquest punt estratègic de l'N-260, però no va ser fins al 2021 quan es va publicar la primera licitació per a la seva construcció, amb un pressupost inicial de 590.000 euros. Malgrat les esperances posades en aquesta primera fase, el concurs va quedar desert. Segons explica el subdelegat del Govern Espanyol a Lleida, José Crespín, l’absència de licitadors es va deure a un augment inesperat en el cost de les matèries primeres, especialment greu en plena crisi energètica. "Ens vam trobar que, amb la pujada dels preus, les empreses no volien córrer el risc de presentar-se al concurs, i això ens va obligar a replantejar els costos de tot el projecte", explica Crespín.

Aquest obstacle va obligar a una reavaluació pressupostària, fent que el projecte quedés aturat fins a poder ajustar-lo als nous preus. Finalment, la setmana passada, el Ministeri de Transports va publicar la segona licitació, aquesta vegada amb un cost revisat de 841.613 euros, que s’ha considerat suficient per cobrir l’increment dels costos de materials i la complexitat tècnica de l'obra​.

Una obra clau per a la seguretat viària i el flux del trànsit

La rotonda de Montferrer és un projecte ambiciós dins de la planificació viària de la província de Lleida, ja que pretén minimitzar els perills en un punt on conflueixen nombrosos vehicles diàriament. Segons les dades del projecte, l'encreuament de l'N-260 en aquesta zona és molt transitat, amb vehicles que connecten zones residencials, centres turístics i zones industrials properes.

"El principal problema actual és la dificultat d’incorporació dels vehicles que surten de Montferrer o Aravell cap a la carretera principal, sobretot en moments de més trànsit. Aquesta rotonda, a més de millorar el flux de circulació, obligarà els vehicles a reduir la velocitat, cosa que també incrementarà la seguretat", assenyala el subdelegat Crespín.

Amb el projecte, s’espera facilitar el trànsit tant per als vehicles com per als vianants, i s'ha contemplat que la rotonda inclogui passos per a vianants i senyalització renovada per assegurar una mobilitat més còmoda i segura en aquest tram de la carretera​.

L’esperat inici de les obres

Amb la publicació de la licitació, ara el projecte s’encamina cap a una adjudicació que es preveu que es resolgui entre tres i sis mesos, segons les ofertes que es presentin. "Si tot va segons el calendari, podríem començar les obres durant la segona meitat de l’any vinent. Un cop adjudicada, la durada prevista per a la construcció és d’entre 18 i 24 mesos", especifica Crespín.