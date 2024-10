La Fira tanca portes amb més de 75.000 visitants i un augment general en les vendes

El cònsol major de la capital, Sergi González, ha anunciat aquest diumenge que, poques hores abans del seu tancament, la 45a Fira d'Andorra la Vella ja ha superat els 75.000 visitants. "La valoració que en faig és molt positiva. Tot i la intensa pluja de divendres, els operaris van treballar perquè dissabte la fira pogués reobrir amb normalitat i, finalment, ha estat un èxit", ha apuntat el mandatari comunal, qui també ha celebrat l'increment de vendes de forfets de Grandvalira, que ha crescut un 13% respecte de l'any anterior, així com les xifres de l'AIVA que, a hores d'ara, ja superen les de l'edició passada. "Les vendes han augmentat en general i no hem tingut cap incidència rellevant", ha afegit González.

A més, el cònsol major ha explicat que s'han recollit moltes opinions dels visitants durant la Fira, amb l'objectiu de publicar un concurs d'idees per definir com serà la Fira del futur. "Caldrà posar totes les dades sobre la taula per valorar quina forma volem donar a la nova Fira. Potser no es tracta d'ampliar l'espai, sinó d'aprofitar altres espais que tenim a la parròquia com a prolongació de l'actual", ha suggerit González, mentre també ha remarcat la importància de l'esdeveniment com a plataforma perquè tots els expositors mostrin els seus productes, vehicles o serveis. "Ara, després de 72 hores a la Fira amb moltes ganes toca recollir i, la setmana vinent, acabar de tancar vendes. Això és el més important", ha apuntat González.

Davant d'una pregunta formulada per la premsa sobre la influència del pla parcial del Parc Central en el futur de la Fira, González ha admès que condicionaria l'espai que ocupa actualment la Fira, però ha subratllat que, de moment, el Comú no té cap constància que la família implicada vulgui avançar en aquest projecte. "Per tant, estem a l’espera d’aquesta revisió del pla parcial del POUP, i parlarem detingudament amb la família sobre aquesta zona", ha explicat el cònsol major de la capital qui, per altra banda, ha aprofitat per anunciar que d’aquí a tres mesos s'inaugurarà un espai de més de 10.000 metres quadrats al costat del riu amb aparcament per a vehicles, caravanes, i un parc per a gossos de més de 1.500 metres quadrats. "Espero que en aquest concurs d'idees les empreses ens ajudin, com a professionals, i que, amb les dades recollides en aquesta edició, puguem crear una Fira que compleixi les necessitats, creï comunitat i mantingui l'esperit de negoci i de punt de trobada", ha conclòs, informa l'ANA.