La revista ASTYLE: a la Fira i a Catalunya

Andorrana de Publicacions ha participat en la 45a edició de la Fira d’Andorra la Vella, un dels esdeveniments més rellevants del sector firal dels Pirineus. Aprofitant aquest magnífic escenari, Andorrana de Publicacions ha presentat el nou concepte de la revista ASTYLE (Andorra STYLE, en femení), que ha canviat el seu enfoc i el seu nom (abans era la revista coneguda a Andorra amb el nom EFSTYLE). A partir d’aquesta edició de tardor, la revista estarà disponible no només a Andorra, sinó, també a Catalunya (ASTYLE estarà present a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida).

Tots els continguts de la revista es divideixen en seccions (negocis, immobiliària, art, ciència, viatges, noves tecnologies, medi ambient, gastronomia, esports...) i cada secció conté contingut exclusiu. Per tant, dona la benvinguda a la participació de patrocinadors en funció dels seus interessos professionals.

Durant la celebració de la Fira s’ha presentat la promoció publicitària, que estarà vigent fins al 10 de novembre: s’ofereix un 10% de descompte per a la publicitat a la revista ASTYLE d’hivern i un 15% de descompte per als anunciants que hagin emès el forfet publicitari per al 2025 per al diari El Periòdic d’Andorra, la pàgina elperiodic.ad, la revista ASTYLE i la Guia d’Andorra.

Tanmateix, Andorrana de Publicacions ha distribuït gratuïtament un recull de les reflexions de La Taula del Periòdic sobre l’Acord d’associació d’Andorra amb la Unió Europea. Per a més informació, podeu contactar a [email protected].