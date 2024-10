Ranger’s i Inter regalen un partidàs amb repartiment de punts

FC ORDINO 2 - ATLÈTIC ESCALDES 2

Pas enrere d’un Atlètic Escaldes que tenia opcions de dormir dissabte com a colíder amb el seu veí escaldenc, però que no va passar de l’empat davant un Ordino que acumula cinc jornades sense guanyar.

L’equip de Dani Luque es va avançar al minut 27, fruit d’una desafortunada jugada per als ordinencs. Passada enrere errònia, Denches refusa com pot, posa la cama Mota i intercepta, enviant la pilota al fons de la xarxa sense voler.

Al 30’, de nou Mota perdonaria un colze a colze davant Pacho i, al 32’, Pedja va fer pujar el 0-2 amb un xut ras i creuat.

Tot va canviar radicalment a la segona part, sobretot després de l’expulsió de Mauro Ravelo al minut 64 per unes mans fora de l’àrea quan era l’últim home i sortia a peus de Morales.

Al minut 69, Nuno va enviar la pilota al travesser en el que seria l’avantsala de l’1-2.

Aquest va arribar al minut 71, obra de Pablo Lluch en pròpia porteria després d’una gran jugada individual de Betancor.

L’Atlètic es va quedar amb dos homes menys al minut 88 per l’expulsió de Gemelson i en el descompte, al minut 94, Pedro Rodrigues va fer el 2-2 definitiu.

UE SANTA COLOMA 2 - PENYA ENCARNADA 1

Victòria per la mínima del vigent campió davant un altre equip necessitat de punts com és el Penya Encarnada.

Els colomencs van dominar d’inici i superat el quart d’hora, El Bakkali no va celebrar el gol perquè Edu Sánchez va treure el seu xut sota pals.

Al 22, el mateix Sánchez va estar a punt de marcar en pròpia porteria intentant refusar una centrada de Virgili i, al 26, l’egarenc va enviar un míssil al segon pal des de la frontal després d’una gran jugada individual que va significar l’1-0.

També va tenir les seves el Penya amb De la Cruz i Laffont com a protagonistes.

El ritme va baixar a la segona part. Franco va perdonar el gol al minut 63 definint fora davant Olmo, però Mohedano no va perdonar al 67 enviant a la xarxa un rebuig dins l’àrea.

Al 76’, Joel Zamora va tornar l’emoció al marcador amb un golàs per l’escaire, però tot i la incertesa del resultat, la UE no va patir per endur-se els tres punts.

FC SANTA COLOMA 2 - THE BOSS FS LA MASSANA 0

Triomf balsàmic per a l’FC Santa Coloma davant un La Massana que continua sense estrenar el caseller de victòries.

Kabir va tenir la primera per als massanencs al minut dos i la rèplica no es va fer esperar amb un xut de Mourelo al travesser al cinc.

Rodri va tornar a posar a prova Jordi Rodríguez amb un xut xec i potent abans dels 10 minuts de joc i al 20’ va arribar el primer gol. Córner que treu al segon pal Cisteró i sol, Novoa remata en planxa i marca. Poc abans del descans, Kabir va poder empatar però Bejarano va aturar en el colze a colze.

A la segona part, els colomencs van prosseguir amb el domini de la pilota. Amb tot, el 2-0 va arribar amb una falta directa de Cisteró.

La Massana ho va intentar fins al final, però no era capaç de fer mal i el marcador ja no es va moure.

FC PAS DE LA CASA 2 - NÓBREGA CONSTRUCTORA CF ESPERANÇA 0

L’Esperança és, amb La Massana, l’altre equip que encara no ha guanyat aquesta temporada. En aquesta jornada ha perdut davant un Pas de la Casa que s’allunya de la part baixa de la taula.

El primer gol no es va fer esperar. Al minut dos i després de treure Ema dues mans salvadores, a la tercera Bobi enviava la pilota a dins.

El gol va donar tranquil·litat als encampadans, que va marcar el segon al minut 37 amb una gran centrada de Segura que va empènyer a la xarxa Noa al segon pal.

A la represa tot va continuar igual i el Pas no va ampliar diferències perquè Ema ho treia tot. Per exemple, una rematada de Joao Pedro al minut 48 i un parell més de Salguero, al 65’ i el 66’.

L’Esperança va apropar-se a l’àrea de Froi Leal en els darrers minuts a la recerca de la remuntada, però gairebé no va generar perill i amb el 2-0 va finalitzar el partit.

RANGER’S FC 2 - INTER ESCALDES 2

Partidàs amb emoció i gols entre els dos equips que més en forma estan en les primeres jornades de competició.

En uns primers minuts amb intercanvi de cops, Àlex Sánchez va poder avançar l’Inter al minut cinc, va rematar massa alt.

No va perdonar el Ranger’s en la primera que va tenir. González va fer una passada en llarg, Puentes no va poder interceptar la pilota amb el cap i León va rebre sol davant Díaz, a qui va superar per baix per fer l’1-0.

Abans del descans va poder empatar Sascha, però la seva rematada al primer pal va sortir desviada per molt poc.

Ja a la segona part, Rafinha va xutar fora en una molt bona posició, però el Ranger’s també va tenir diverses ocasions per fer el segon.

Al 66’, Prieto va xutar fora per poc des de la frontal i al 69’ Bordallo no va poder superar Díaz després d’una combinació de luxe amb León.

Al 72’, quan l’Inter semblava més mort, va aparèixer Puentes per protagonitzar un eslàlom arrencant des de darrere i deixant enrere rivals fins a arribar a la frontal i carregar un xut ras i a la base del pal impossible per a Alcaraz.

Era l’1-1 però 10 minuts més tard, un malentès defensiu del Ranger’s el va aprofitar Sascha per capgirar el marcador.

No estava tot dit perquè el Ranger’s va insistir fins al final i al minut 93, Anuar va rematar de cap una falta treta per Andrade per establir el 2-2 definitiu.