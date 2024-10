Un home de 34 anys detingut per una agressió sexual a una noia en un local d'oci nocturn

Un home, no resident de 34 anys, ha estat detingut per una agressió sexual a una noia en un local d'oci nocturn a Andorra la Vella, segons informa la Policia. El turista hauria agredit a la dona, també turista, als lavabos de l'establiment el diumenge de matinada. Tanmateix, els treballadors de seguretat es van assabentar dels fets aquests van alertar al cos de seguretat del país qui va traslladar-se fins al lloc dels fets. En arribar la policia fins al lloc dels fets es va iniciar la investigació de com va succeir l'agressió. Segons ha informat el cos policial el detingut ha passat avui a disposició judicial.



Delicte contra la integritat física i moral

D'altra banda, la policia ha detingut una parella aquest cap de setmana després d'agredir-se mutuament. Els arrestats han estat una jove de 23 anys i un home de 27 a Escaldes-Engordany, després que els joves s'haguessin agredit de matinada al domicili, segons comunica la policia.