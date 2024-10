Àlex Machado, plata en Kàrting Sprint Sènior als FIA Motorsport Games

L'equip andorrà que ha participat en l'esdeveniment d'esport de motor més gran per països ha tornat a casa amb molt bones sensacions. Es va complir l'objectiu de pujar al podi, i els resultats aconseguits fan augurar que hi ha una base sòlida sobre la qual construir un projecte esportiu, en clau nacional, que representi el Principat en el que es considera l'esdeveniment més gran d’automobilisme per països, els FIA Motorsport Games.

Àlex Machado va ser el més destacat amb una segona posició en Kàrting Sprint Sènior, categoria en la qual van prendre part 37 corredors. Durant les classificatòries, les sensacions de Machado eren molt positives, i amb el seu mecànic, Roberto Marocco, tenien una estratègia clara: tenir els menys punts possibles perquè a la final pogués situar-se a les primeres posicions de sortida. I així va ser. El pilot es va ubicar tercer, lloc que va defensar durant les primeres voltes i que, davant d'un incident prop de la volta 10 entre el pilot d'Espanya – primer en aquell moment – i el pilot de Lituània – segon –, li van permetre avançar a la segona plaça, on va romandre fins al final de la carrera aconseguint la primera medalla de plata d’un esportista andorrà a les olimpíades del motor.

e-Sports

La competició d'automobilisme digital va comptar amb Helder Cerqueira en GT i Frank Porté en F4. Pel que fa al primer, a la primera 'qualy' va aconseguir finalitzar en 14a posició, mentre que a la de quarts es va fer amb un 17è lloc. El resultat aconseguit el va enviar directament a la sessió de 'last chance' on, al seu grup, va sortir de la 10a plaça per finalitzar setè, que un cop aplicada una sanció, va tornar a la mateixa posició de sortida. Pel que fa a Porté, la sessió de classificació el va deixar 34è, i a quarts del seu grup va sortir 12è per acabar al sisè lloc i assegurar-se una plaça a la semifinal. En aquesta, el tricolor va finalitzar cinquè del seu grup, passant juntament amb altres 20 pilots a la final, on es va ubicar desè a la graella de sortida per acabar sisè.

Autoeslàlom

Pel que fa a l'Autoeslàlom, la competició va ser un repte per a l'equip integrat per Mireia 'Mimi' Guitiérrez i Lucas Piccino, on un total de 33 països van disputar-la. Cada classificació de la prova està formada per tres mànegues, i en la primera, 'Mimi' va tenir una sessió perfecta que li va permetre posar-se davant al grup de les dones. Piccino també va tenir un molt bon exercici i va aconseguir avançar. Arribada la segona ronda, una sèrie d'incidents en carrera van minar el treball dels dos andorrans, no podent continuar a la sessió següent. Tot i això, la valoració per part de l'equip tècnic ha estat molt positiva.