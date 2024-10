El duel d'invictes es clou amb derrota de l'ENFAF (4-3)

El partit va acabar amb un ajustat 4-3, però començant els de Jorge Dias avançant-se a cinc minuts per acabar la primera meitat gràcies a Omar Àvila, tot i que Aarón Rodrigo va deixar l'empat a u abans de marxar als vestidors. Ja en la represa, Iker Fernández va fer el 2-1 als dos minuts, i en l'acció posterior Brayan Pinto va tornar la igualada. A 10' pel final, Pol Aragonés i de nou Fernández va donar avantatge als salouencs, al qual una darrera diana d'Ávila (35') no va deixar opcions.

L'ENFAF Construccions Modernes, encara amb Arnau Jansat, Óscar 'Sanse' i Roger de la Rosa lesionats, va començar la jornada sent el primer classificat empatat amb el Salou, i ahir diumenge es van enfrontar al Pavelló Municipal de Salou perquè fossin els locals qui s'imposessin per mantenir l'invicte i col·locar-se al capdavant de la taula.

Per Pol Forcada Quevedo

