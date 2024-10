L'Ibaya, primer restaurant amb Estrella Michelin a la Mostra Gastronòmica d’Andorra

La 32a Mostra Gastronòmica d’Andorra arribarà a l’ACCO d’Ordino el 9 i 10 de novembre amb la participació d’una vintena de restaurants i diverses novetats. Entre elles, destaca la presència, per primera vegada, d'un restaurant amb Estrella Michelin: el referent de l’alta gastronomia al Principat, l’Ibaya. "No és fàcil convèncer un establiment amb Estrella Michelin perquè participi a la mostra, ja que el diumenge és un dia amb molta afluència als seus restaurants. Tot i així, després de 32 edicions, la Mostra s’ha convertit en un esdeveniment de prestigi amb un públic fidel", ha assenyalat el representant de Menja't Andorra, Toni Corominas, qui ha comparegut a la presentació de l'esdeveniment juntament amb la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, i la consellera de Cultura, Mònica Armengol. "Estem esdevenint un referent gastronòmic gràcies a la nostra transversalitat geogràfica i a la internacionalització, que posa en valor la cuina de proximitat i qualitat", ha afegit Coma.



La vocació internacional de la Mostra, que tindrà lloc el diumenge a les 12.00 hores, de fet, és una de les principals novetats d’aquesta edició. Així, la Mostra comptarà amb representants de la cuina catalana del Pirineu en un entorn proper de 150 quilòmetres, com La Fonda Xesc (Gombrèn), el restaurant de l'Hotel del Prado (Puigcerdà), Can Ventura (Llívia) i l'Hotel Restaurant La Gloreta (La Seu d'Urgell). "No només fem un salt quantitatiu, sinó també qualitatiu. Gaudirem d’una cuina excel·lent durant la mostra", ha assegurat el representant de Menja't Andorra. A més, la Mostra també comptarà amb el Saló Gastronòmic, que enguany inclourà 19 paradistes (un 70% dels quals catalans) i tindrà com a producte estrella el formatge. Entre les varietats confirmades hi haurà el formatge Cadí - que recolza la mostra econòmicament i logísticament -, així com Formatges El Batall, de Santa Coloma.



A més, la sala La Buna es tornarà a transformar en un Gastrolab amb tasts, degustacions i xerrades. Aquesta vegada, hi participaran dos cuiners emergents que demostraran la seva habilitat als fogons: el xef andorrà Sergi Simó, del restaurant El Racó del Simó a Canillo (dissabte a les 12.00 hores), i la cap de cuina sevillana del restaurant Ibaya, Maria Álvarez (dissabte a les 13.00 hores). A la tarda, hi haurà també una demostració de vins amb un sommelier. Aquestes activitats tindran un preu simbòlic de dos euros.



La Mostra, organitzada amb un pressupost de 50.000 euros i la col·laboració per primera vegada de la delegació de la Generalitat de Catalunya, comptarà un any més amb el programa en directe de Ser Catalunya, 'Tot és comèdia', i s'amenitzarà amb actuacions musicals durant tot el cap de setmana. A més, de les 300 entrades que ja es poden adquirir des d’aquest dilluns a un preu anticipat de 40 euros pels adults i 20 euros pels infants de 4 a 12 anys, a través de la plataforma For Tickets o presencialment a l’oficina de turisme de la Casa de la Muntanya i l’oficina de tràmits, informa l'ANA.