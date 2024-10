Govern destina 90.000 euros per la repartició als joves de copes i calces menstruals

Amb l'adquisició d'un total de 17.000 productes menstruals reutilitzables, els quals seran pròximament repartits a la població d'entre els 12 i 35 anys a través dels diferents Punts d'Informació Juvenil i els Centres d'Atenció Primària (CAP), és com el Govern d'Andorra i, en especial, el ministeri del Medi Ambient i Salut volen aconseguir que s'acabi el llançament massiu d'objectes i materials plàstics d'un sol ús destinats al cobriment de la sexualitat. Una iniciativa que s'han encarregat de traslladar i posar sobre el coneixement públic la cartera mediambiental, encapçalada pel ministre Guillem Casal, juntament i treballada de manera transversal amb la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez; la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, i la vicepresidenta del Fòrum de la Joventut d'Andorra, Isabella Vargas.

Per aquest motiu, ha sigut en primera instància el mateix Casal qui ha esclarit que amb la utilització d'aquestes calces i copes menstruals, les quals començaran a repartir-se a partir del mes vinent i de manera gratuïta, qualsevol persona del Principat podrà durant tota la seva vida fèrtil generar només uns 2,4 kg de residus, sent aquesta una xifra molt inferior a la que determinen els estudis si es fan servir tampons i compreses d'un sol ús, que és d'uns 180 kg. "La campanya, amb el nom 'La meva menstruació, la meva decisió', té com a objectiu la promoció de productes vinculats a la menstruació que siguin reutilitzables per a la conscienciació de les edats primerenques i per minimitzar els residus i garantir un accés lliure i equitatiu", ha desprès el ministre de Medi Ambient.

A causa d'això, Casal ha revelat que l'Executiu adquirirà els 17.000 productes reutilitzables (repartits en una primera etapa de 5.000 unitats per veure quines talles i models són els més requerits) per un pressupost de 90.000 euros, i que es facilitaran a la ciutadania a partir del pròxim 18 de novembre, coincidint amb la celebració de la Setmana Europea de Prevenció de Residus. D'aquesta manera, els ciutadans interessats podran aconseguir, bé sigui la compresa de roba reutilitzable, la copa menstrual o ambdós productes (tots dos vegans) en dos indrets diferents: el primer, i a partir del 18 de novembre i fins a exhaurir existències, als Punts d’Informació Juvenil de cada parròquia, i el segon punt, i només entre el 18 i el 22 de novembre i de les 12.30 a 20.30 hores, seran als diferents CAP del país (inclòs el nou de Ciutat de Valls), on també es lliurarà el producte i s’oferirà una atenció personalitzada per part de les llevadores.

Sobre aquest assumpte, la secrètaria d'Estat de Salut ha precisat que "un dels punts més rellevants en l'àmbit sexual és la promoció: s'ha de concebre i fomentar la salut menstrual com a part de la salut reproductiva". Un aspecte que Pérez ha volgut recalcar és que per a la seva sensibilització és molt important "parlar-ne, ja que només així és com es trenca l'estigma; opinant obertament sobre el tema i conscienciant a la població". Al seu torn, també ha interpel·lat Vargas per detallar que durant les tres etapes que tindrà la campanya, "en la primera es durà a terme una introducció de la mateixa a través de les xarxes socials del Fòrum de la Joventut; a la segona es farà entrega dels materials, i la tercera serà més explicativa sobre la salut i la sexualitat". Finalment, el titular en afers de Medi Ambient ha deslligat que segons indiquen els estudis de l'empresa amb qui es col·labora per a la compra dels materials, aquests podrien interessar a un 60 o 70% de la població andorrana jove. Fem-ne ús i fem-li així un favor al nostre bell entorn.