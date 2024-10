La família afectada per la 'trampa del fill' d'un youtuber afirma sentir-se "desemparada i enganyada"

El passat 11 d'octubre va transcendir a l'esfera pública un nou cas relacionat amb la coneguda 'trampa del fill', un esquema que s’ha popularitzat entre propietaris que recuperen el pis al·legant la necessitat de destinar-lo a un familiar proper per, poc després, tornar-lo a posar en lloguer a un preu superior. En aquesta ocasió, segons el relat de la família afectada - la qual pagava un lloguer mensual de 750 euros -, el propietari de l'immoble, un conegut youtuber, va demanar la recuperació del pis per destinar-lo a un familiar proper. La seva sorpresa va arribar un any després, quan van descobrir que el mateix pis havia estat reofert al mercat, però aquesta vegada a un preu notablement superior: 1.900 euros mensuals.

Més de quinze dies després, la família, la qual ha preferit mantenir l’anonimat, ha declarat a EL PERIÒDIC sentir-se "desemparada i desconcertada" quan van rebre la notificació de rescissió de contracte, ja que, en el moment de canvi de propietari, aquest els havia assegurat que podrien mantenir-se a l'habitatge sense cap inconvenient. "Quan ens van dir que ens quedéssim tranquils, ens ho vam creure", afirmen, "però després vam veure que no era més que una estratègia".

Els afectats expliquen que, des de l'inici, van sospitar que aquesta justificació podia ser una estratègia per incrementar el preu del lloguer en el futur. Segons la família, "no semblava creïble que el propietari, amb diverses propietats a zones de luxe, anés a residir en un pis d'una parròquia més humil”. Aquesta percepció es va veure confirmada poc després de la seva sortida, quan van descobrir, a través d’amics, que l'habitatge havia estat anunciat en un portal de lloguer amb un preu significativament superior. "Ens vam quedar en estat de xoc quan ho vam veure penjat a internet", declaren, lamentant que "ja ho havíem intuït, però veure-ho va ser un cop molt fort."

En un intent de protegir-se legalment, la família va notificar el cas al ministeri d'Habitatge, encapçalat per la ministra Conxita Marsol, tal com exigeix la normativa, però, segons expliquen, el procés administratiu no els ha aportat cap suport fins ara. “El dossier encara figura en curs”, lamenten, en referència a la falta de resposta de les institucions després de mesos d'haver presentat la queixa. "Ens sentim completament desprotegits", afegeixen.

A més de les conseqüències emocionals i l’estrès causat per la situació, la família ha destacat les greus repercussions econòmiques d’haver de deixar l’habitatge. Actualment, es veuen forçats a pagar un lloguer que dobla el cost anterior i han hagut de sol·licitar un crèdit per cobrir despeses relacionades amb la mudança. Això, sumat als costos que suposen els estudis de les seves filles a l'estranger, ha disparat les seves despeses familiars. “Això ens ha afectat en tot”, expliquen, “vam haver de buscar diners de sota les pedres per poder pagar el trasllat i el nou pis”.

La família considera que el sistema legal actual “facilita aquests abusos” i denuncia la falta de control i seguiment per part de les autoritats en aquest tipus de casos. "No hi ha conseqüències pel propietari", apunten, assegurant que aquest fenomen s’està estenent perquè moltes persones temen represàlies si decideixen fer una denúncia. Tanmateix, davant la complexitat i els costos d’un procés judicial, no han considerat emprendre accions legals, ja que consideren que la llei ofereix més protecció al propietari. “És una lluita molt desigual”, comenten amb resignació, tot indicant que "la legislació actual protegeix els interessos dels propietaris per sobre dels drets dels llogaters".

En últim lloc, la família critica la falta de mesures per part del Govern per reforçar la legislació de lloguer en Andorra i creuen que situacions com la seva es podrien evitar si es fes una revisió de les normatives per garantir una protecció més efectiva per als llogaters. "Només demanem que ens protegeixin d’aquests abusos", conclouen.