La vaga de transport a Espanya redueix rutes d'autobús entre Andorra i Catalunya

Algunes de les companyies d'autobusos que operen a Andorra i que fan recorreguts amb Catalunya s'han vist afectades per la vaga general estatal de transport de viatgers que afecta Espanya. Tot i que algunes empreses no estan patint les conseqüències de la convocatòria, com és el cas de l'empresa HIFE, qui ha assegurat a EL PERIÒDIC que "totes les nostres línies funcionen amb normalitat i no preveiem cap alteració en el servei", d'altres sí han hagut de reduir les seves rutes amb el país veí.

Les empreses de transport Alsa i DirectBus han estat algunes de les afectades per aquesta convocatòria, la qual els ha obligat a reduir els seus serveis, en alguns casos fins a un 50%. Fonts properes a Alsa han confirmat que "les rutes entre Andorra i Barcelona de les 05.50, 11.00, 14.45, 17.45 i 19.00 hores han estat suspeses a causa de la vaga." Així mateix, han afegit que la ruta Barcelona - Andorra també ha patit afectacions, indicant que "aproximadament un 50% dels serveis en aquest trajecte han tingut modificacions". Des de l'empresa han explicat que "com que es tracta d'una vaga general, no hem pogut procedir amb l’avís als usuaris de la mateixa manera que en una incidència exclusiva de la companyia". Tanmateix, si els viatgers trucaven al telèfon d'atenció al client durant el dilluns, rebien un primer missatge que informava de les afectacions derivades de la jornada de manifestació dels treballadors.

Per altra banda, des de DirectBus han confirmat també algunes reduccions "de les nostres sortides arriben fins a l'estació d'autobusos de Sants i fins a l'aeroport de Barcelona", segons han informat fonts de l'empresa. Tot i que les afectacions han estat moderades, tant Andbus com DirectBus i Alsa han avisat a les seves pàgines web que durant el dia d'avui podien produir-se alteracions.

Aquestes modificacions han afectat diversos usuaris. En el cas de la Laia, una jove que treballa en el comerç andorrà, el seu viatge de tornada des de Barcelona va ser cancel·lat, motiu pel qual ha hagut de fer gestions alternatives per tornar avui a Andorra. "He hagut de parlar amb el meu cap per explicar-li la situació en què em trobava", ha declarat la Laia, visiblement preocupada per l’afectació de la vaga. Un altre cas ha estat el del Pau, un home que tenia previst viatjar a Barcelona per motius personals. "Entenc perfectament el motiu de les reivindicacions dels transportistes", comenta, "però crec que la vaga afecta més els usuaris que els que prenen les decisions".

Finalment, aquestes afectacions haurien de concloure al llarg del dia, ja que, segons han explicat fonts d'Alsa, "la convocatòria només era per avui", i a partir de demà es preveu que el servei torni a la normalitat.