El PS denuncia "l'autocomplaença" de Govern davant les recomanacions de l'ECRI

El partit Socialdemòcrata (PS) ha valorat aquest migdia les conclusions del recent informe de la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) del Consell d’Europa, agraint que l’organisme europeu hagi instat el Govern andorrà a prendre mesures per garantir el dret de vot dels residents no nacionals a les eleccions comunals. En una roda de premsa encapçalada pel president del PS, Pere Baró, i el membre de l’Executiva, Joao de Melo, els representants socialdemòcrates han reafirmat el seu compromís amb aquesta i altres propostes de l’ECRI, i han insistit en la necessitat d’adoptar-les com a mesures prioritàries.

"És imprescindible reconèixer el dret de vot dels residents que, tot i contribuir a la societat andorrana, continuen sense veu en l’àmbit polític", ha declarat Baró, afegint que "aquesta és una reclamació justa que fa temps que defensem com a prioritat". Baró ha destacat que l’ECRI recomana atorgar als residents estrangers el dret a vot i elegibilitat en els comicis locals, en línia amb els principis del Conveni del Consell d’Europa sobre la participació dels estrangers en la vida pública a nivell local. "Per a nosaltres, tots els drets són innegociables, i els electorals també", ha afirmat, subratllant que aquest és un objectiu prioritari del PS, així com la reducció dels anys necessaris per obtenir la nacionalitat andorrana i la possibilitat de doble nacionalitat si arriben al Govern.

L’informe de l’ECRI no es limita a recomanacions en matèria de drets electorals. Baró i De Melo han celebrat especialment la proposta de reforçar l’estatut i les competències del Raonador del Ciutadà, un punt que coincideix amb una proposició de llei presentada pel grup parlamentari Socialdemòcrata durant aquesta legislatura. "Reforçar el Raonador del Ciutadà és essencial per garantir que els drets dels ciutadans no queden desprotegits davant de qualsevol acció discriminatòria", ha puntualitzat De Melo.

Els socialdemòcrates també han fet èmfasi en la necessitat de lluitar contra els discursos d’odi, inclosos els que es propaguen a través d’Internet. "Els discursos d’odi a la xarxa són una realitat a la qual hem de posar límits amb legislació clara i mesures preventives efectives", ha insistit De Melo. A més, el PS ha manifestat la seva satisfacció pel reconeixement de l’ECRI a la modificació de la Llei qualificada de la persona i de la família, la qual va ser impugnada pel grup Socialdemòcrata al Tribunal Constitucional durant la legislatura anterior per la discriminació que suposava entre les unions heterosexuals i homosexuals. Segons el PS, aquesta modificació, aplaudida per l’ECRI, reflecteix una victòria en la defensa de la igualtat de drets. "Hem treballat per una Andorra inclusiva i en igualtat de drets”, ha afirmat Baró.

En relació amb aquestes conclusions, Baró ha criticat l’actitud de l'Executiu, que al seu parer ha mostrat una “autocomplaença” en manifestar-se només sobre els punts positius de l’informe i ometent públicament les altres 13 recomanacions, dues de les quals són de caràcter prioritari. En declaracions a EL PERIÒDIC, Baró ha indicat que "el Govern viu amb una autocomplaença quan diu que està molt content de tots els avenços que es fan", recordant que aquests avenços, en molts casos, deriven de propostes legislatives del PS, a les quals s’han introduït esmenes.

Davant d’aquesta situació, els socialdemòcrates es comprometen a treballar en àmbits com els drets LGTBIQ+ i la lluita contra el racisme, seguint les línies establertes per l’ECRI. “Cal centrar-nos en aquelles recomanacions en les quals encara hi ha marge de millora”, ha subratllat Baró, concloent que, en cas d’assolir el Govern, el PS implementaria aquestes mesures per avançar cap a una societat més inclusiva i equitativa.