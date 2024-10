Tot i ser un partit complet, continua faltant el rebot

Va ser un partit certament còmode, de fet Natxo Lezkano va assenyalar en roda de premsa posterior a la victòria contra el Coviran Granada que els seus van fer un partit molt complet des de l’inici, però tot i ser molt sòlids en defensa i mancar una mica d’encert en atac, «hem tornat a fallar en el rebot».

El basc ja va fer èmfasi en aquest aspecte després de la derrota a València, i el passat cap de setmana va repetir. En aquest sentit, va esmentar que la millora, tot i ser conscients quan feien l’equip que seria dels més menuts de la categoria, passa per la concentració. «Estic segur que millorarem perquè ho estem entrenant i insistint molt», va dir.

Durant la prèvia de la jornada també va destacar que els de Pablo Pin estan a la mateixa ‘lliga’ dins la mateixa competició, i que el triomf del dissabte no ha de pujar el fum als pirenaics. «Hem de tocar de peus a terra i anar cada jornada veient el rival sense pensar en coses rares», va esmentar, afegint que ara no estan mirant la classificació ni fent els comptes amb els números. Així mateix, va reconèixer que ja estan centrats en el següent duel, aquest diumenge (12.30 hores) a la pista del Lleida: «Serà un partit important en una pista que tradicionalment ens ha anat bastant malament».

En darrer lloc, i demanat pel pas endavant de Rafa Luz i Ferran Bassas després de la lesió de Shannon Evans, el de Portugalete va recordar que estan tranquils al respecte «perquè tenim dos bases boníssims amb els quals confiem molt, i estan mostrant la seva qualitat i lideratge». Així mateix, va asserir que si per algun cas s’acaba incorporant un reforç, de cap de les maneres serà per tenir més notorietat, sinó per ajudar als que ja hi són.