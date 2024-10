Comissen més de 65.500 euros en tabac de contraban en una operació policial

Finalment, en l a darrera intervenció coordinada en el mes d'octubre es van comissar 220 paquets de tabac valorats en més de 800 euros . Segons ha comunicat el cos de seguretat, la Policia i la Duana efectuen vigilàncies diàries i col·laboren estretament per poder acabar amb el contraban de tabac.

La Policia i la Duana han comissat prop de 16.000 paquets valorats en més de 62.500 euros en tres operacions conjuntes contra el contraban de tabac que s'ha dut a terme en les darreres setmanes. Segons indica el cos de seguretat, en una de les actuacions realitzades, les vigilàncies van permetre detectar com els contrabandistes amagaven les bosses amb la mercaderia sota d'unes pedres , situats en diferents indrets prop del riu Arieja, aprofitant les cavitats naturals, algunes d'aquestes de difícil accés. En aquest operatiu, els efectius dels cossos especials van segrestar un total de 9.960 paquets valorats en més de 39.000 euros.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació