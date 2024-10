Ordino perd l'aparcament inferior de la Clota Verda

L'aparcament inferior de la Clota Verda de zona verda a Ordino deixarà de formar part de la xarxa d'aparcaments públics de la parròquia a partir de l'1 de novembre , segons ha indicat el Comú de la parròquia. A partir d'aquesta data, s'hi instal·laran tanques i restarà prohibit l'estacionament a la zona , ja que l'administració s'ha vist obligada a prescindir d'aquest equipament pel venciment del contracte de lloguer motivat per un futur projecte constructiu privat a la zona. Davant d'aquesta situació, la gestió comunal està treballant per poder habilitar noves places d'aparcament de zona verda, en aquest cas situat al carrer del Lloser. Tanmateix, el Comú farà una reunió veïnal que es durà a terme el dijous 7 de novembre a les 19.00 hores a la sala La Buna d'Ordino, perquè els veïns estiguin informats, i puguin fer aportacions davant de les diferents intervencions i millores que s'engloben en el Pla de millora i embelliment urbà de la zona.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació