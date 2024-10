Pròximament 'NUA', l'obra de teatre que explora la vulnerabilitat del cos a internet

El pròxim mes de novembre arriba 'NUA', una peça de teatre immersiu que vol sensibilitzar sobre la fragilitat de la intimitat en les xarxes socials. Cal destacar que l'obra s'estrenarà el pròxim 16 de novembre a les 18.00 i 19.30 hores, i diumenge 17 de novembre a les 17.00 i 18.30 hores a la sala Feréstec de l'escola Animal d'Escaldes -Engordany. Així, 'NUA' vol generar inquietuds i pensament crític sobre la intimitat, el seu significat i les conseqüències que poden haver-hi si "es traspassen les línies".

Es tracta d'una exploració escènica de l'agressió dins el món del filtratge de vídeos de naturalesa íntima, com per exemple la creació i distribució d'imatges sexuals fets amb IA, la pornovenjança, la sextorsió i el shaming en l'ambient del ciberbulling. On està el límit per començar a accionar? Quines conseqüències tenen les agressions digitals al món real? Són algunes de les preguntes que ens qüestiona aquesta obra de producció local. Les entrades ja es troben a la venda i es poden adquirir a través del següent enllaç.

Val a dir que la proposta no només experimenta amb la dramatúrgia i la intel·ligència artificial, sinó també amb el llenguatge escènic i amb la participació del públic com a còmplice dels possibles finals i camins per on passa l'actriu. La producció i desenvolupament de la peça va a càrrec d'Irina Robles (directora de l'espectacle), Judith Puig (escenògrafa), Elena Santiago (autora i actriu de l'espectacle), Cristina Pericas (productora executiva), Carlos Zaragoza (creació de contingut i XXSS) i Juanma Casero (regidor i tècnic de la sala). Finalment, cal ressaltar que 'NUA' rep el suport del ministeri de Cultura i Esports de Govern i de l’Institut Andorrà de les Dones.