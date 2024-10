La 9a Marató fotogràfica Pep Aguareles abraça i treu inspiració del Shop in Andorra Festival

La Marató fotogràfica Pep Aguareles arriba a la novena edició i tindrà lloc el proper 16 de novembre a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany en el marc del Shop in Andorra Festival. D'aquesta manera, el concurs pretén donar a conèixer el país des d'un punt de vista lúdic, com també esdevenir un punt de trobada dels amants de la fotografia (siguin professionals o aficionats) que facin imatges amb càmera digital.



Una iniciativa que organitza l'Escola d'Art del Comú d'Andorra la Vella en col·laboració amb Andorra Turisme, i que compta amb tres categories de participació: Max Marató, individual i a partir dels 17 anys, en la qual s'ha d'aconseguir una col·lecció de cinc fotografies artístiques o tipus reportatge periodístic sota el tema Shop in Andorra Festival; d'altra banda, la Marató Jove, individual i adreçada a joves d'entre 12 i 16 anys, en la qual s'ha de presentar una col·lecció de quatre fotografies inspirades en el Shop in Andorra Festival, i finalment la Marató familiar, la qual requereix la participació mínima d'un dels pares o tutors i un infant (menor de 15 anys i major de 5 anys) per efectuar una sèrie de quatre fotos amb el tema Shop in Andorra Festival. Tots els participants només es poden inscriure en una categoria, i es podrà realitzar a la web del Comú d'Andorra la Vella o bé a Visit Andorra.



Respecte als premis, la categoria Max Marató comptarà amb un primer de 700 euros i un segon de 300 euros a les millors col·leccions de set fotografies en material fotogràfic a elecció dels guanyadors. A la Marató Jove, els premis són de 400 i 200 euros, d'igual manera que a la Marató Familiar. Finalment, hi haurà possibilitat d'atorgar accèssits, on el jurat premiarà les tres millors fotografies presentades al concurs amb un valor de 100 euros cadascuna, les quals no hauran de pertànyer a la mateixa col·lecció. El jurat estarà conformat per Maricel Blanch, fotògrafa; Tony Lara, fotògraf; Chantal Roca; representant d'Andorra Turisme, i Neus Mola, cap de l'Escola d'Art d'Andorra la Vella.



Totes les fotografies participants en la Marató podran mostrar-se del dia 8 de gener al 3 de febrer del 2025 a l'espai B'ART del Centre Cultural la Llacuna d'Andorra la Vella. A més, les col·leccions guanyadores seran exposades en format paper. La resta d'imatges es podran veure en format projecció en una pantalla.