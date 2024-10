L'Espai Caldes i el CAEE superen els 17.000 visitants aquesta temporada

L'Espai Caldes i el Centre d'Art d'Escaldes-Engordany (CAEE) comptabilitzen més de 17.000 visitants entre els dos espais en aquesta temporada, superant les xifres d'espectadors de l'any anterior. La responsable d'espais museístics, Aurora Baena, ha explicat, a la presentació de la programació que tindrà lloc des d'ara fins a l'octubre del 2025, que l'any 2023 el CAEE es va situar amb 12.500 visitants, i actualment, aquesta xifra ha estat superada per 1.000 visitants més. D'altra banda, Baena ha incidit en el fet que "l'espai Caldes ha rebut aproximadament 4.000 visitants, una xifra que està molt bé perquè és una sala que fa poc que hem reinaugurat".

Pel que fa a la programació del CAEE, la responsable del departament de Cultura, Anna Allué, ha destacat que l'any vinent el museu celebra el seu vintè aniversari i per celebrar-ho "s'han programat tres exposicions molt potents". La primera mostra serà de Kandinski amb el nom 'El color i la forma en l'obra gràfica'. La segona exposició serà, precisament, una dedicada als 20 anys del museu. Sota el títol 'Crear, habitar, contemplar, viure'. CAEE (2005-2025), la mostra farà un repàs dels artistes que han exposat a l'espai "però també dels ciutadans que n'han format part, perquè sense ells no té sentit", tal com ha explicat Baena. En la presentació, el conseller de cultura del Comú, Valentí Closa, ha al·ludit a la mostra retrospectiva incidint en el fet que els usuaris podran gaudir de la trajectòria del CAEE. A més, Closa ha remarcat que "fer funcionat un museu durant 20 anys no sempre és fàcil, però que malgrat això en aquesta exposició també es podrà valorar el que s'ha fet bé". I finalment aquest museu gaudirà de les obres mestres del gravat renaixentista d'Albrecht Dürer.

D'altra banda, en l'espai caldes, l'altre àmbit museístic de la parròquia, s'ha explicat que acollirà tres mostres artístiques que aposten per la contemporaneïtat local i internacional que es veuran exposades durant l'any 2025. Martín Blanco, artista local, serà qui doni el tret de sortida a aquestes exposicions, després l'espai caldes comptarà amb l'obra de Miquel Blanchart i tancarà el cicle una obra que es farà en col·laboració amb el Museu d'Art Prohibit de Barcelona.

Aixetes del projecte caldes

Finalment, el conseller de cultura ha indicat que les aixetes del projecte caldes podrien estar acabades de manera imminent, però sense donar una data exacta. En aquest sentit, Closa ha assenyalat que esperen que abans de Nadal el projecte pugui estar finalitzat, ja que segons ha explicat el conseller "la producció de les aixetes ja estaria finalitzada segons ens han indicat els tècnics" afegint que "el procés de construcció de les aixetes és laboriosa".

