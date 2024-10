El Tour no passarà per Andorra en la seva edició del 2025

Andorra no formarà part del recorregut del Tour de França per a la seva edició del 2025. Així s'extreu de la presentació oficial d'aquest, la qual ha tingut lloc aquest migdia, acabant de confirmar una decisió ja esperada, tal com ha avançat Andorra Esportiu. A més, i com ja es va informar al juny, les previsions tampoc són del tot bones de cara la següent edició, la del 2026, amb Barcelona com a sortida. En aquell moment, el ministre de Turisme, Jordi Torres, va esmentar que la voluntat és tenir un final d'etapa, una jornada de descans i, si pot ser, una part de la sortida o una etapa íntegra, destacant "l'oportunitat" de fer quelcom significatiu pel país. Però, l'opció que més força té és fer només mig dia de pas, molt allunyada a la qual es planteja el Govern. Cal destacar que la darrera ocasió que la millor prova ciclista del planeta va passar pel Principat va ser fa cinc anys, el vinent tampoc ho farà i sembla que d'aquí dos les possibilitats són reduïdes.

El recorregut del Tour en la seva 112a edició, la del 2025.