Nou estudiants de l'UdA inicien el curs a l’estranger en programes de mobilitat internacional

A més dels estudiants, l’UdA promou la mobilitat internacional del seu personal acadèmic i administratiu, amb ajuts per a estades curtes a universitats de la seva xarxa. Des del 2022, membres del personal han realitzat estades a les universitats de Lleida, Montpeller, Perpinyà, San Marino, Liechtenstein, Cranbrook (Canadà) i Sàsser (Itàlia). En els darrers 10 anys, la UdA ha acollit 25 mobilitats de personal d’altres universitats, principalment de la Xarxa Vives.

Els programes d’intercanvi acadèmic de l’UdA cobreixen diverses àrees acadèmiques i ofereixen ajuts de mobilitat per facilitar l’accés dels estudiants a aquestes experiències. Addicionalment, la universitat impulsa la “internacionalització a casa”, amb activitats acadèmiques en línia i esdeveniments que permeten una experiència intercultural dins de l’UdA.

Nou estudiants de la Universitat d’Andorra (UdA) han iniciat el curs 2024-2025 a l’estranger en el marc dels programes de mobilitat acadèmica del Servei de Programes Internacionals de l’UdA. Aquests estudiants, que es troben en 2n o 3r curs de diversos bàtxelors, estan cursant aquest semestre en universitats de Canadà, Finlàndia, Xipre, Portugal, França i Espanya. Amb aquests nou participants, la xifra d’estudiants sortints aquest any iguala la de 12 estudiants que van participar en aquests programes durant el curs passat.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació