Baró sol·licita informació sobre adjudicacions directes en habitatge i inversió estrangera

El conseller general socialdemòcrata Pere Baró ha presentat avui tres sol·licituds d'informació sobre adjudicacions directes que el Govern va atorgar sense publicació d’edicte a finals de l'any 2022, referents a habitatge i inversió estrangera.

Baró ha demanat al Govern tota la documentació generada (encàrrecs, informes, treballs, etc.) sobre els serveis d’assessorament per estudiar, elaborar i redactar el Pla pel dret a l’habitatge d’Andorra, que el Ministeri de Territori i Habitatge va adjudicar per la via directa el 14 de desembre de 2022 per un import de 52.250 euros. Així mateix, el conseller general del PS sol·licita també els documents relatius als serveis d’assessorament, assistència i direcció tècnica per a l'elaboració d’aquest pla, adjudicats directament el mateix dia per un valor de 50.000 euros.

Com a president del partit Socialdemòcrata, Baró ha registrat una tercera petició d'informació per obtenir els documents relacionats amb l’adjudicació directa atorgada pel Ministeri de Presidència, Economia i Empresa el 28 de desembre de 2022. Aquesta adjudicació inclou els serveis d’assessorament en matèria d’inversió estrangera, d’acord amb les disposicions de l'Avantprojecte de modificació de la Llei 10/2022, de 21 de juny, sobre inversió estrangera al Principat d’Andorra, per un import de 21.945 euros.