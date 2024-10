Claudio Ramires dona una obra a Andorra per promoure el projecte 'País de Pau'

L'artista Claudio Ramires, juntament amb sis artistes nacionals, ha donat una obra al país per continuar promovent i difonent el missatge del projecte 'Andorra, País de Pau'. Aquesta iniciativa sorgeix de les accions relacionades amb el projecte i la recent inauguració del Camí de la Pau al Pont Tibetà de Canillo. Durant l'acte d'entrega del quadre, celebrat a l'hotel Roc Blanc, el fundador del projecte, Àlex Armengol, ha destacat que "aquest primer pas ha donat lloc a grups de treball i ha inspirat persones compromeses amb la promoció de la pau". Aquesta aportació ha estat oficialitzada per la Comissió Nacional Andorrana (CNAU) per a la UNESCO.

En el decurs de la jornada, Ramires ha explicat que "vaig reciclar unes estovalles antigues de l'hotel i, a partir d'aquí, vam començar a pintar la unió entre la bandera de la pau i la d'Andorra". L'obra inclou diferents símbols amb significats especials, com les grandalles, la flor nacional d'Andorra i emblema de la Verge Maria, que simbolitzen la dualitat representada en la peça. "És una obra plena de significats, firmada col·lectivament, que queda aquí com a nou exemple del missatge de pau que representa aquest meravellós projecte ‘Andorra, País de Pau’", ha afirmat l'artista.

Armengol, per la seva banda, ha expressat la seva satisfacció per l'acte, considerant-lo una prova del seguiment i l'impacte del projecte. "Ara serà el moment d'enfortir-lo i de veure si el país vol portar la pau com a bandera", ha conclòs, fent referència a la presència del cap de Govern, Xavier Espot, a l'Assemblea General de les Nacions Unides el passat mes de setembre.