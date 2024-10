Mas posa en relleu el Pacte Nacional de Salut al Comitè Regional Europeu de l’OMS

La ministra de Salut, Helena Mas, ha participat aquest dimarts en la 74a reunió del Comitè Regional d'Europa de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), celebrada a Copenhaguen, Dinamarca. Durant la seva intervenció, Mas ha destacat com a exemple el Pacte Nacional per a la Qualitat, l'Eficiència i la Sostenibilitat del Sistema Sanitari, signat aquest any amb el suport d'una quarantena d'actors de l'àmbit sanitari, polític i social. Aquest pacte es presenta com un pas significatiu per establir les bases de futur del sistema sanitari andorrà.

"Aquest acord reconeix el paper central dels pacients dins el sistema de salut i assegura que les iniciatives de transformació reflecteixin les seves veus i necessitats. Estem convençuts que aquest pacte ens permetrà afrontar amb fermesa els reptes futurs i garantir que la població andorrana tingui accés a un sistema sanitari modern, equitatiu i sostenible", ha afirmat la ministra de Salut.

En aquest context, Helena Mas ha subratllat que, "tot i la nostra petita mida, enfrontem reptes de salut similars als de moltes altres nacions europees: l'envelliment progressiu de la població, l'aparició de nous medicaments i tecnologies costoses, la preparació i resposta davant emergències sanitàries, la contractació i retenció de professionals de la salut, i la salut mental".

La ministra també ha aprofitat la seva intervenció per agrair al director regional de l’OMS per a Europa, Hans Kluge, i al seu equip, la visita realitzada a Andorra el juliol passat. "La seva visita i la jornada de treball que van dur a terme al nostre país van evidenciar el compromís de l'OMS amb països petits com Andorra", ha remarcat Mas.

La delegació andorrana, formada per la ministra de Salut i el responsable de les relacions amb l'OMS del Ministeri, Jesús Galindo, també s’ha reunit amb els representants de salut dels petits estats que formen part del Comitè Regional Europeu de l'OMS. L’objectiu ha estat compartir inquietuds i debatre les necessitats específiques dels petits estats en matèria de salut. Aquesta conferència internacional ha estat coorganitzada pel Govern de Dinamarca, l'Oficina Regional Europea de l'OMS i UNICEF.