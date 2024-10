Els joves de l'Empresa Familiar Andorrana exploren el seu propòsit dins i fora del negoci familiar

La secció jove de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha celebrat una trobada de treball per explorar, debatre i reflexionar sobre una qüestió essencial per al seu desenvolupament personal i professional: quin és el seu propòsit de vida i com es relaciona amb la realitat de l’empresa familiar. Al llarg de la sessió, cadascun dels participants ha exposat els seus punts de vista; malgrat la diversitat d’opinions, comparteixen inquietuds i desafiaments amb l’objectiu comú de trobar el seu encaix i el camí a seguir dins o fora de l’empresa familiar.

L’esdeveniment ha convidat els joves a una profunda introspecció sobre qüestions que, amb el temps, esdevenen crucials. Més enllà de les aspiracions personals, per a aquests joves el procés de cerca sovint implica la responsabilitat de preservar un llegat familiar que es remunta a diverses generacions. Així, es plantegen explorar un futur que podria incloure tant la continuïtat en l’empresa familiar, assumint rols de govern, com l’inici de projectes propis.

La trobada ha comptat amb la participació de Borja Raventós, coach executiu i consultor especialitzat en empreses familiars, amb experiència en assessorament a famílies empresàries a Europa, Llatinoamèrica i Àsia, i col·laborador d’institucions com el Family Business Network (FBN) i el Family Firm Institute (FFI). Amb més de 15 anys d’experiència en multinacionals com Sara Lee i Ferrero, i un llarg recorregut a l’empresa familiar Raventós Codorniu, on representa la 16a generació i ha format part del Consell d’Administració durant més de 8 anys, Raventós ha aportat una perspectiva valuosa sobre les particularitats del relleu generacional i el lideratge en empreses familiars.