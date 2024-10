Una dona de 47 anys ferida lleu en un accident de trànsit a la carretera de la Comella

La Policia ha informat que continuen treballant al lloc dels fets per esclarir les causes de la col·lisió entre els dos vehicles.

Una de les conductores, de 47 anys, viatjava amb el seu fill menor d'edat. Tots dos han estat traslladats a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on han atès a la dona, tot i que inicialment semblava que el fill també havia resultat ferit. Per altra banda, l'altre conductor, un home de 44 anys, ha sortit il·lès de l'accident, segons fonts oficials.

Per El Periòdic

