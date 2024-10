A Don Benito volent passar de ronda i no repetir la patacada d'Astorga

De Lleó a Badajoz. Del ridícul de l'FC Andorra d'Eder Sarabia contra l'Astorga, encara no arriba a l'any, a Don Benito aquest dijous (20.30 hores). Per als del Principat torna la Copa del Rei amb la primera ronda, en la qual l'objectiu no és cap altre que guanyar a un conjunt que milita a Segona Federació, on són quarts per la cua del Grup 4.

Ferran Costa tampoc s'ha amagat: "Jugar en una competició com aquesta sempre il·lusiona, i en tenim ganes". Ganes de fer un bon partit en un camp, el Municipal Vicente Sanz, "molt complicat", on els de Juan Marrero només han perdut en una ocasió aquest curs – per la mínima i contra el Granada B –. Així mateix, els extremenys venen d'encadenar tres derrotes consecutives, contra La Unión Atlético i el Linares Deportivo, sumades a l'esmentada anteriorment, aspecte al qual el tècnic de Castelldefels ha posat atenció perquè farà als seus tenir encara més de compte.

Demanat per la patacada de la temporada anterior, l'entrenador ha esmentat que més enllà del que va passar llavors "hem de continuar insistint en aquesta mentalitat que hem de seguir construint i definint, la qual cada vegada és més consistent". I ha repetit: "Hem d'estar molt alerta perquè volem passar de ronda, i no pensar en el curs anterior". Amb aquesta clara intenció, Costa ha deixat clar que de rotacions se'n faran les justes i que posarà l'11 que més els pugui apropar al triomf. De fet, també ha assegurat que no es veuran gaires diferències entre l'esquema d'aquest dijous i el del diumenge, quan s'enfrontaran a l'Ourense al d'O Couto, cuer de la Primera Federació juntament amb l'Amorebieta. "No entenc que pel fet de ser una altra competició hàgim de fer les coses diferents", ha dit, afegint que "estem seguint una línia que atén a rendiments, perfils i estats de forma, i amb aquesta continuarem".

Envers el rival d'aquesta primera eliminatòria del torneig del KO, el Don Benito, el tècnic tricolor ha assenyalat que li agrada els matxs oberts, que des d'un 4-4-2 congrega molta gent a l'àrea i que són molt perillosos a pilota aturada amb Razvan Ochirosii. També ha destacat dos noms propis, el del màxim golejador del conjunt, Oussama Chit, i el del veterà central de 40 anys i mític de Segona Divisió, Lolo Pavón – Numancia, Lugo i Ponferradina –.