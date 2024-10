El programa d'ajuts econòmics per als cotxes elèctrics s'allarga fins al 6 de desembre

El Govern ha decidit ampliar la convocatòria del programa d'ajuts econòmics per a la compra de vehicles elèctrics, l’e-Engega. Segons ha publicat el BOPA aquest dimecres, la convocatòria s’allargarà fins al 6 de desembre, o bé fins que s'esgoti la partida pressupostària assignada, que arriba als 750.000 euros. Inicialment, el termini per presentar sol·licituds i optar a l'ajut finalitzava el 15 de novembre.

L'executiu recorda que la renovació i millora del parc automobilístic són estratègies clau per aconseguir estalvis energètics amb efectes positius tant en la sostenibilitat mediambiental com en la seguretat viària. D’acord amb el reglament d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i la millora de l’eficiència energètica del parc automobilístic nacional, aprovat el 30 de març de 2022, s’han introduït limitacions en l’adquisició de vehicles: els destinats a lísing, rènting i lloguer no poden optar a l'ajut.

A més, s’ha restringit el nombre d’ajuts per sol·licitant, s'ha eliminat l'ajuda al desballestament, i s’han fet modificacions en el procés per garantir una major transparència.

D’altra banda, el BOPA també publica les primeres subvencions atorgades dins del programa e-Engega, amb un total de quinze ajuts concedits per un import superior als 75.000 euros. Els imports de les subvencions oscil·len entre els 3.000 i els 9.700 euros per beneficiari.