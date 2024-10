Embarguen més de 8.000 euros a la UE Engordany

Desglossats, els diners equivalen a sous que el català no va cobrar, els quals se sumen als honoraris d’advocat i procurador (1.711,66 i 240,35 euros, respectivament), taxes judicials (70 euros) i costes de l’execució (1.461,54 euros). En l'edicte, s'apunta que aquest acord d'embargament pot ser impugnat en un termini de 13 dies hàbils. Cal recordar que Torres va passar per la Lliga Multisegur només mig curs, el 2022/23, jugant amb la UE Engordany tres partits repartits amb 48 minuts.

Al març d'enguany, la Batllia va estimar íntegrament la demanda formulada – en data 12 de setembre del 2023 – per part d'Adrià Torres Castañé contra la Unió Esportiva Engordany condemnant a aquesta darrera a satisfer el jugador amb la quantitat bruta de 4.950,98 euros. I avui, ha sortit publicat un edicte al BOPA en el qual es notifica un acord d'embargament sobre els béns i drets del club escaldenc per una xifra que s'enfila als 8.434,53 euros, els quals es destinaran a cobrir el deute que té el club amb el mig centre de Terrassa, ara a les files de l'Unión Deportiva San Lorenzo de Tercera Catalana.

Per Pol Forcada Quevedo

