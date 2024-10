La minoria laurediana critica la poca inversió del Comú executada el passat trimestre

L'oposició de Sant Julià de Lòria ha efectuat aquest dimecres al matí a la sessió de consell de Comú un petit toc d'atenció a la corporació liderada per Cerni Cairat sobre la poca inversió executada durant el segon trimestre de l'any. Per aquest motiu, el conseller comunal, Josep Majoral, ha alertat que el superàvit de 2,2 milions d'euros amb què s'ha tancat l'exercici "ve causat per la poca inversió" i ha posat de manifest que només s'ha executat el 19% de les inversions previstes.

Al seu torn, el cònsol major ha defensat que no hi ha hagut temps de licitar obres perquè el pressupost es va aprovar a mitjans d'abril entre aquest mes i finals de juny, motiu pel qual "no hi va haver prou temps d'adjudicar un volum d'obres destacable". Per això, ha justificat que l'execució pressupostària en inversions hagi sigut del 19%. A més, Cairat ha mencionat que han sigut conservadors en inversions, sobretot per a obres de gran envergadura com és el cas del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, comunica l'ANA.

"Des del projecte inicial els costos s'han de revisar molt bé perquè no es dispari la despesa, i per aquesta raó, hem optat per aquest principi de prudència", ha ressaltat el mandatari, qui ha afegit que es vol invertir, però de la manera més "rigorosa possible". Així i tot, el cònsol ha remarcat que l'execució pressupostària i les inversions seran més elevades aquest últim tram d'any, especialment per realitzar el seguiment de les obres del Centre Cultural, i per altres inversions que han executat des del juny.

Quant a les xifres, la liquidació del pressupost executat durant el segon trimestre del 2024 a Sant Julià és de 2.229.279 euros, amb uns ingressos d'uns nou milions i una despesa de set milions. El pressupost que va aprovar el Comú enguany, així mateix, va ser d'uns 24 milions d'euros, el "màxim històric per culpa de les obres de remodelació del Centre de Congressos", ha reiterat el Cairat. El pressupost per reformar el Centre de Congressos, val a dir, és de nou milions d'euros, "entre el que ja s'ha fet i es farà", tot i que s'està a l'espera del que puguin pagar les asseguradores, una fase que "es troba en negociacions", ha precisat el cònsol.

Així mateix, Cairat recorda que les seves obres van avançant, tot i que "són certament complexes". De fet, a finals d'any es preveu que estiguin llestes les instal·lacions de la planta baixa, on hi ha el bar, el vestíbul, la biblioteca, algunes zones comunes i uns seminaris. Un cop quedi enllestida aquesta part, la intenció és executar les obres dels auditoris Rocafort i Claror i, posteriorment, les de la façana. Es destaca que tot plegat, podria estar enllestit a mitjan del 2025, tot i que no s'ha concretat una data exacta.

En un altre ordre, els consellers de la corporació comunal han aprovat per unanimitat diferents suplements de crèdit pel finançament de diversos projectes. Entre aquests, destaquen el de remodelació de la cuina de la Llar de Lòria, l'adquisició d'un vehicle pel Servei de Circulació i l'adquisició de càmeres fotogràfiques i de carpes per finançar la primera festa de la Transhumància, que va tenir lloc el passat 12 d'octubre.

A decidir els preus dels pisos de la residència de l'UdA

"Tenim clar que aquesta infraestructura fa falta", ha fet saber Cairat sobre convertir l'Hotel Pol en una residència universitària. La corporació està treballant amb totes les parts implicades (Universitat d'Andorra, ministeri d'Educació i ministeri d'Habitatge) per poder tirar endavant la futura residència d'estudiants. Cairat també ha informat que s'està treballant amb el model que se li vol enfocar,sigui de concessió o d'obra i explotació.

A banda, el mandatari ha reiterat, tal com va avançar la cònsol menor Sofía Cortesao a EL PERIÒDIC fa 20 dies, que l'oferta "ha d'estar ajustada a les necessitats i capacitats econòmiques del públic estudiant". Sobre això, cal recordar que el mandat anterior contemplava les habitacions d'una vintena de metres quadrats a 1.800 euros al mes i això "en cap cas s'ajusta a la capacitat econòmica dels estudiants", ha indicat Cairat, qui ha dit que s'ha hagut de replantejar el projecte. Pròximament, s'habilitarà un pla de viabilitat per tal de fixar un preu de les habitacions que sigui més accessible.