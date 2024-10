Cinc karatekes andorrans competiran a l'Europeu dels Petits Estats

Des d'aquest dijous i fins al diumenge, Mònaco acollirà l'Europeu dels Petits Estats, on la Federació Andorrana de Karate (FAndKarate) hi serà present amb cinc competidors. En la jornada del divendres participarà Maria Ubiergo en Kata Cadet Individual femení i Aina Padilla en Kumite U14 femení (-47 kg). L'endemà prendrà part Silvio Moreira en Kata Sènior Individual masculí, i Lola Vega (-59 kg) i Paula González (-48 kg) en Kumite Júnior femení. Segons han apuntat des de la federació, aquest campionat tanca el segon cicle del Projecte 'Jocs Olímpics Andorra 2025', el qual es va iniciar el gener de 2023. A més, cal destacar que la delegació ha estat entrenant sota les ordres de José Carbonell i Francisco Javier Orán de León, tècnics responsables de Kata i Kumite, respectivament.

Per El Periòdic

