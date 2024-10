Exteriors brinda suport a una persona d'Andorra afectada per la DANA a València

El Ministeri d'Afers Exteriors ha informat que, davant les fortes pluges i inundacions causades per la DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) a València, els ciutadans andorrans poden contactar amb el telèfon d'emergències consulars (+376324292) per rebre informació o suport. Aquesta línia d'atenció es posa a disposició dels ciutadans en casos de situacions d'emergència per oferir assistència en temps real.

Fonts properes al ministeri han confirmat a EL PERIÒDIC que, a data d’avui, només s'ha tingut constància d'una persona andorrana propera a les zones afectades pels episodis d’inundacions a València. No obstant, es recomana a tots els ciutadans seguir les consignes de les autoritats locals per garantir la seva seguretat davant la continuïtat de les pluges.

A més, el Ministeri recorda la importància que els andorrans que viatgin o resideixin a l'estranger s'inscriguin al Registre de viatgers, accessible a través del lloc web d'Afers Exteriors, amb l’objectiu de facilitar una comunicació ràpida i efectiva en situacions d’emergència.

Els efectes de la DANA han provocat importants alteracions a la Comunitat Valenciana, amb incidències greus en infraestructures, mobilitat, i serveis d'emergència. Les intenses precipitacions han inundat zones urbanes i rurals, dificultant els desplaçaments i forçant el tancament de carreteres principals i línies ferroviàries. Les autoritats han demanat als ciutadans que evitin desplaçaments innecessaris i es mantinguin informats de l’evolució de les condicions meteorològiques, que podrien seguir empitjorant en les pròximes hores.

Minut de silenci a La Seu d'Urgell

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha celebrat aquest migdia un minut de silenci a la plaça dels Oms com a senyal de condol per les víctimes de la DANA al País Valencià i Castella-la Manxa. Representants del govern municipal i dels grups del Ple, encapçalats per l’alcalde del municipi, Joan Barrera, han participat en aquest acte, així com treballadors i treballadores de l’Ajuntament. També s’hi ha sumat veïns i veïnes de la Seu. Barrera ha manifestat que “l’Ajuntament de la Seu se solidaritza amb tots els municipis i persones afectades", afegint que la població afronta una situació "extremadament difícil, amb recursos i infraestructures devastades", ha puntualitzat.