Cardelús tancarà el periple fora d'Europa al Gran Premi de Malàisia

El Campionat del Món de MotoGP tancarà aquest cap de setmana el periple fora d'Europa amb la disputa al circuit de Sepang del Gran Premi de Malàisia. Aquesta cursa, penúltima cita del calendari del 2024, està, amb els seus cinc quilòmetres i mig, entre els més llargs de la temporada combinant parts ràpides i un parell de llargues rectes amb altres zones força tècniques.

Xavi Cardelús afronta aquesta penúltima cita de l'any amb les bones sensacions amb les quals va marxar de Tailàndia diumenge després d'un cap de setmana de progressió constant, un bon resultat a l'entrenament classificatori i també a la cursa, no només pels llocs ocupats, sinó per la distància respecte dels pilots més ràpids de la categoria de Moto2, així com les sensacions i evolució del pilotatge sobre la moto.

Les dues sessions d'entrenaments lliures de divendres es disputaran a partir de les 02.50 i les 07.05 hores. La primera classificació, la Q1, començarà a les 06.45 hores de dissabte, i la cursa, de 17 voltes, està programada per les 06.15 hores del diumenge.