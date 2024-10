El Consell General evita l’emissió de 300 tones de CO₂ amb el segell Llum Verda

El Consell General ha esdevingut aquest dimecres un "parlament verd" gràcies a diverses iniciatives que s’han concretat amb la signatura d’un conveni amb FEDA per obtenir el segell de Llum Verda. Aquest distintiu certifica que tota l’energia consumida a la institució és d’origen renovable. Amb aquest canvi, l’edifici elimina el consum de 60.000 litres de gasoil anuals, complementat amb la recent instal·lació de plaques fotovoltaiques a la seva coberta, les quals generen entre un 12% i un 18% de l’energia utilitzada. Així, les dependències del Consell, amb un consum de 1,3 milions de megawatts anuals d’origen verd, deixaran d’emetre unes 300 tones de CO₂ a l’atmosfera.

Després de la signatura, el síndic general, Carles Ensenyat, ha destacat que "aquest cúmul d’accions, que es van iniciar l’any passat, culminen avui", tot subratllant que "probablement és un dels pocs parlaments verds del món". Tot i els avenços aconseguits, Ensenyat ha remarcat la necessitat de continuar treballant per "reduir el consum energètic" com l'optimització dels serveis de climatització o el canvi de sistemes d'il·luminació per tecnologia LED.

El síndic general, Carles Ensenyat, i el director general de FEDA, Albert Moles, durant la signatura del conveni a través del qual el Consell rep el segell de Llum Verda.

Per la seva banda, el director general de FEDA, Albert Moles, ha explicat que actualment un 15% del consum energètic del país compta amb el segell Llum Verda. Segons Moles, la intenció de FEDA és fomentar que tota Andorra avanci cap a aquesta transició energètica i adopti fonts d’energia renovables.

Albert Manzano, gerent de FEDA, ha detallat el funcionament de la xarxa FEDA Ecoterm que subministra energia al Consell General: "És un sistema d’aigua calenta que arriba a una temperatura de 95 graus, i es distribueix per tot el Consell a 80 graus". Aquest sistema permet calefaccionar l'edifici sense emissions directes de gasos contaminants, consolidant així el compromís mediambiental de la institució i l'aposta per un ús sostenible de l’energia. En aquesta mateixa línia, Manzano ha apuntalat que FEDA Ecoterm està estudiant ampliar la xarxa de calor a més barris d'Andorra la Vella, tot i que ha indicat que no pot donar més detalls, assegurant que "d'aquí a poc temps tindrem notícies i podrem explicar més".