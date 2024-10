Les millores pel carrer Major d'Andorra la Vella ja tenen adjudicatari

Sobre el carrer Major, el paviment del carrer es troba molt malmès i la corporació comunal ha decidit tirar endavant ja una part de les obres a l'espera de poder emprendre l'altra quan s'actuï en els entorns de Casa de la Vall, per evitar que l'acció que s'hi pogués dur a terme pugui afectar el que ja s'hagi remodelat.

El comú d'Andorra la Vella es proposa posar fil a l'agulla a la millora de l'antic carrer Major, i per aquesta raó ha adjudicat ja una de les dues fases en què es dividiran els treballs . D'aquesta manera, ha estat l'empresa Serveis Immobiliaris i de Construcció SAU - Simco, l'adjudicatària de la fase dos, per un import de 265.750 euros . Segons consta publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) d'aquest dimecres, les obres hauran d'estar enllestides en un termini de 12 setmanes .

Per El Periòdic

