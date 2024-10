La Policia recorda l’obligatorietat dels equipaments d’hivern a partir de l’1 de novembre

La Policia ha recordat a través d'un comunicat que els equipaments especials seran obligatoris des de l'1 de novembre fins al 15 de maig. D'aquesta manera, el cos de seguretat recorda que els vehicles han d'estar preparats, sigui amb rodes de neu, que han de ser d'hivern o amb etiquetatge M+S, o bé portant cadenes o accessoris similars per si són necessaris en cas de neu o gel a la carretera.

Per poder garantir la seguretat, la policia recorda que és fonamental mantenir un bon nivell d'adhesió dels pneumàtics. Així com també recorden la importància de revisar el nivell de desgast. En referència a les cadenes o accessoris similars, el cos de seguretat recorda que aquests han d'estar homologats i han de ser els adequats perquè hi ha diverses talles en funció de les mides de les llantes i els pneumàtics. S'aconsella provar-les abans de circular.



Finalment, la Policia també destaca que a partir de la fase groga està prohibit circular amb motocicleta, ciclomotor i vehicles de mobilitat personal (VMP). En fase vermella tots els vehicles estan obligats a circular amb cadenes encara que disposin de rodes de contacte.