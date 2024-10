L'streamer byViruZz relata el temporal d'inici de la DANA

Els creadors de contingut Víctor Melida, conegut a les xarxes com byViruZz, i Andrea Garte, van viure de prop les conseqüències de la DANA a València, on es trobaven durant la jornada d’ahir. En declaracions a EL PERIÒDIC, Melida i Garte expliquen com van notar la força dels forts vents en la seva sortida de València en direcció a Andorra, precisament en un moment en què els efectes del temporal començaven a agreujar-se a la Comunitat Valenciana.

LLEGEIX MÉS: Exteriors brinda suport a una persona d'Andorra afectada per la DANA a València

“Entre les 12.00 i les 14.00 hores vam sortir de València i vam notar que quan avançaves un camió, la força lateral del vent et feia moure el cotxe; no entenia per què es movia tant”, explica byViruZz, qui també va observar un possible accident en el sentit contrari, on es formava una llarga cua de vehicles. Garte, la seva parella, també ha destacat que "hi havia molt de vent quan veníem cap aquí", tot i que per fortuna van aconseguir arribar a Andorra sans i estalvis. Els dos streamers han aprofitat per enviar “molt d’ànim a les famílies afectades”.